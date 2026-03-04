 Skip to main content
04.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 март 2026
Неделник

Америка предупредува да не се патува на Кипар

Свет

04.03.2026

Американскиот Стејт департмент издаде официјално предупредување до своите граѓани да не патуваат на Кипар. Го наведе зголемениот ризик од ширење на воените дејствија на Блискиот Исток.

Во соопштението се нагласува дека Кипар, иако не е директна страна во војната, стана стратешки изложен поради присуството на британските воени бази и зачестените напади со беспилотни летала во регионот.

„Поради непредвидливата безбедносна ситуација и потенцијалот за понатамошни напади, ги советуваме граѓаните на САД да ги преиспитаат своите планови за патување и да ја избегнуваат оваа дестинација додека не се стабилизираат условите.“

Ова предупредување следи по нападот на ирански дрон врз базата на РАФ Акротири, што дополнително ја зголеми загриженоста за безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај и туристичките капацитети на островот. Вашингтон препорачува оние кои веќе се наоѓаат таму да бидат во состојба на зголемена претпазливост и редовно да ги следат информациите од локалните власти и амбасадата.

