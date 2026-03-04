Од 27 март од Белград до Будимпешта ќе се патува по новата пруга, билет во еден правец е 25 евра

Министерката за градежништво, транспорт и инфраструктура на Србија, Александра Софронијевиќ, на Копаоник бизнис форумот изјави дека патничкиот сообраќај од Белград до Будимпешта треба да започне на 27 март и нагласи дека цената на билет во еден правец треба да биде пониска од најавената и ќе изнесува 25 евра.

„Цената на билет во еден правец беше најавено дека ќе биде 32 евра. Во четврток ќе биде последната средба со Унгарците и се предвидува дека новата цена на билетот може да биде околу 25 евра“, рече Софронијевиќ на панелот „Инфраструктура и поврзаност: Основи на одржлив раст“.

Според неа, меѓу двете престолнини ќе се патува околу три часа со цена на билет од 50 евра во двата правци.

Таа нагласи дека Србија набавила пет комплети електрични возови за оваа рута – Соко, а Унгарија има три, како и дека унгарската страна го најави првото заминување на патничкиот воз за 27 март.

„Сите ги броиме деновите кога ќе можеме брзо, безбедно и квалитетно да патуваме до главниот град на Унгарија“, рече Софронијевиќ и потсети дека товарниот сообраќај веќе е воспоставен.

Таа, исто така, објави дека железничката линија од аеродромот „Никола Тесла“ до центарот во Прокоп ќе биде завршена до крајот на оваа година.

Софронијевиќ рече дека оваа година планот е да се отворат 131 километар автопати и експресни патишта, а дека во моментов се работи на 394 километри автопати и експресни патишта.

„Оваа година е планирано целосно да се заврши Моравскиот коридор, да се стигне до Чачак, односно Прељина, но се планира и продолжение, како крак од патот од Адран преку Рашка до Нови Пазар со крак за Јариње, од околу 94 километри брз пат“, рече министерката.

Таа додаде дека 36 километри од Дунавскиот коридор, кој има вкупна должина од 68 километри, ќе бидат завршени до крајот на годината.

Според министерката, различни проекти во земјата се финансираат од различни извори на финансирање.

„Добар пример е реконструкцијата на железничката пруга Белград-Ниш, имаме буџетски средства, грант од Европската Унија од речиси 600 милиони евра, ги имаме ЕИБ и ЕБОР. На пример, Белград-Будимпешта се финансираат од средствата на кинеската EXIM банка“, рече таа, додавајќи дека стратешка определба е и инвестирањето во воден транспорт.