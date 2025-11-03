Овие локални избори се со најмал одѕив досега, излезноста првпат не надмина 50 отсто

Одѕивот на изборите за градоначалници и советници за првпат не надминува 50 проценти, ниту во првиот круг, ниту во вториот круг, што ги прави овие осми локални избори со најмала излезност од независноста на земјава досега.

Според податоците на ДИК, во првиот круг за градоначалници, одѕивот е 48.30% од вкупно регистрираните избирачи. Од 1.832.415 регистрирани избирачи во Избирачкиот список, гласале 885.085 избирачи. Излезноста во вториот круг на локалните избори 2025, според податоците на ДИК, од обработени 98,26 % од избирачите изнесува 40,46 проценти. Според првичните неофицијални податоци на ДИК излезноста во вториот круг е 41,24%.

Во вториот круг најголема излезност има во Росоман – 79,68% и Лозово – 77,85%, додека најмала во Куманово – 35,70% и Шуто Оризари – 32,03%

За градоначалник на Скопје, излезноста во вториот круг, изнесува 35,33 проценти. Од вкупно 474.304 избирачи, гласале 167.575. Најголема излезност има во Карпош – 50,52% и Центар – 47,59%, каде исто така се гласаше и за општински градоначалник во втор круг, додека најниска излезнсот има во Сарај – 12,27% и Чаир – 14,15%, каде се гласаше само за градоначалник на Град Скопје.

Најголема излезност во првиот круг на изборите за градоначалници во земјава имало на Локалните избори во 2013 година – 67 отсто, по што е во постојан пад, на 60 отсто на Локалните избори во 2017 и 50,57% на Локалните избори 2021 година.

Излезноста во вториот круг на локалните избори генерално е секогаш помала, споредено со првиот круг. Најголема излесност во втор круг имало на локалните во 2013 година, што се први на кои се избираат градоначалници во 80 општини и Градо Скопје, кога изнесува 65%, по што е во постојан пад, на 52 отсто во 2017, на 50,69 проценти во 2021 и сега на 41,24%.

На овие избори во четири општини не беше постигнат потребниот цензус на излезност од над една третина од запишаните избирачи и тоа во Гостивар, Центар Жупа, Маврово и Ростуше и Врапчиште. Во овие општини ќе се спроведе нова изборна постапка во рок од 60 дена од објавувањето на конечните резултати од Локалните избори 2025.

Првите локални избори во независна Македонија се одржани на 17 ноември 1996 година, на кои се избирани советници и градоначалници во 123 општини, плус Градот Скопје. Имаше вкупно 683 кандидати за градоначалници и 747 кандидатски листи за членови на општинските совети. Одѕивот на гласачите во првиот круг беше 60 проценти, а во вториот круг 51 процент. На овие избори право на глас имаа 1 419 081 избирач.

Вторите локални избори се одржаа на 10 септември 2000 година, на кои се избирани советници и градоначалници во 123 општини, плус Градот Скопје. Имаше 323 кандидати за градоначалници и 564 кандидатски листи за членови на општинските совети. На овие избори право на глас имаа 1 634 859 избирачи. Одѕивот во првиот круг беше 59 проценти, а во втор круг 53 отсто.

Третите локални избори се одржаа на 13 и 27 март 2005 година, на кои се избирани советници и градоначалници во 84 општини и Градот Скопје. Ова се првите локални избори по новата територијална распределба и намалувањето на бројот на општините. Имаше 379 кандидати за градоначалници и 445 кандидатски листи за членови на општинските совети. На овие избори право на глас имаа 1 711 293 избирачи. Одѕивот на гласачите во првиот круг беше 56,36 проценти, а во вториот круг на 27 март 53,66 отсто.

Важно за напомена е дека Државната изборна комисија до 2006 година не постои како посебен орган и се формира пред секои избори и нема објавено целосни резултати или финален извештај за дел од првите три локални избори во земјата.

Четвртите локални избори се одржаа на 22 март 2009 година, на кои се избираа градоначалници и советници во 84 општини и Градот Скопје. Вкупно беа поднесени 364 листи за градоначалници и 702 кандидатски листи за советници. На овие избори право на глас имаа 1 792 082 избирачи. Одѕивот на првиот круг беше 57 проценти, а во вториот круг 43 отсто.

Петтите локални избори се одржаа на 24 март 2013 година со цел избирање на советници и градоначалници во 80 општини и Градот Скопје. Имаше вкупно 350 кандидати за градоначалници и 480 листи на кандидати за советници. На овие избори, право на глас имаа 1 743 403 гласачи. Одѕивот во првиот круг беше 67 проценти, а во вториот 65 отсто.

Шестите локални избори се одржаа на 15 октомври 2017 година, на кои се избираа градоначалници и советници на 80 општини и Градот Скопје. Имаше вкупно 257 кандидати за градоначалници и 371 кандидатска листа за советници. Право на глас имаа 1.814.644 граѓани запишани во избирачкиот список Во првиот круг излезноста беше 60 проценти, а во вториот круг 52 отсто.

Седмите локални избори се одржаа на 17 и 31 октомври 2021 година. Право на глас имале 1 824 864 гласачи. Излезноста во првиот круг била 50,57 проценти, а во вториот круг 50,69 проценти. Имало вкупно 299 кандидати за градоначалници. Според родовата застапеност од вкупниот број кандидати за градоначалници на Локалните избори 2021, 91,64 проценти се мажи, а 8,36 отсто се жени. На овие локални избори имало 572 кандидатски листи за членови на општинските совети со вкупно 10 532 кандидати, од кои 55 проценти се мажи, а 45 проценти жени.

Ова беа четврти локални избори на кои се избираа градоначалници и советнички листи во 80 општини и Градот Скопје. Имаше вкупно 309 кандидати за градоначалници, што беше зголемување од 10 кандидати споредено со тие во 2021, кога имало 299. Најмногу кандидати за градоначалници – 683 имало на првите локални избори во 1996 година, а најмалку на локалните избори 2017 година – 257 кандидати за градоначалници. Бројот на кандидати за градоначалници се движи од 323 во 2000 година, 350 во 2013, 364 во 2009 и 379 на изборите во 2005 година.