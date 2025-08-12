 Skip to main content
12.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 12 август 2025
Неделник

Општина Струга нема пари за школите, не исплатила регрес за годишен одмор и награди за наставниците и ги отстапува надлежностите за училиштата на МОН

Македонија

12.08.2025

Општина Струга ги отстапува надлежностите за основните училишта на нејзина територија на Министерството за образование и наука за учебната 2025/2026 година.

Причина за тоа, како што наведуваат на официјалната фејсбук страница, е дека до крајот на годината им останувале за трошење само 985.304 денари за материјални трошоци, што не било доволни за финансирање или исполнување на нормални услови за одвивање на образовниот процес во 12 основни училишта. Поради доспеаните долгови, наведуваат, сите училишта ќе добијат опомени пред тужба, општината немала можност, согласно законот, да исплати регрес за годишен одмор и јубилејни награди за 2025 година. Нагласуваат дека за 70 паралелки наставниот и ненаставниот кадар ќе биде оставен на милост и немилост, со ризик да бидат затворени паралелките и работниците да останат без работа.

Врз основа на ова, почнувајќи од 1 септември 2025 година, го известуваме Министерството за образование и наука дека со преносот на надлежностите за основните училишта, согласно член 167 од Законот за основно образование, ова министерство ќе може да го спроведе „рационализирањето, оптимизирањето и почитувањето на законските одредби“, токму онака како што министерството претходно одговори, преземајќи ја целата одговорност за продолжувањето (или непроодолжувањето) на образовниот процес на територијата на нашата општина, стои во известувањето.

Во објавата го известуваат Министерството дека од 1 септември 2025 година нема обврска да им испраќа блок-дотации на жиро-сметката на Општината, бидејќи, додаваат, од тој датум сите надлежности за основните училишта ќе бидат во нивни раце.

Поврзани вести

Македонија  | 12.08.2025
Ново раководство ја продолжува мисијата на Националната агенција за спроведување на европските програми за образование и мобилност
Македонија  | 07.08.2025
Потпишани договори за реализација на нови 40 научно – истражувачки проекти на универзитетите, научните институти и МАНУ
Македонија  | 29.07.2025
МОН објави повици за кариерно напредување на наставниците и првпат на стручните соработници