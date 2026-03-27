27.03.2026
Петок, 27 март 2026
Одбележан Денот на Генералштабот и шестгодишнината од членството на нашата држава во НАТО

27.03.2026

Фејсбук профил на Владо Мисајловски

Денеска во Министерството за одбрана се одбележува Денот на Генералштабот на Армијата, 28 март, и денот кога пред 6 години Македонија стана дел од најмоќниот политичко-воен сојуз, НАТО.

фото: Фејсбук профил на Владо Мисајловски, министер за одбрана

Овие датуми ја истакнуваат посветеноста и визијата на сите кои ја развиваат и модернизираат македонската Армија. Со нова опрема, инвестирање во човечкиот капитал и инфраструктурата, македонската Армија станува уште посилна и подготвена да ја гарантира безбедноста на татковината. Горди сме што како држава даваме голем придонес во Алијансата и што нашите македонски војници се признати за нивниот професионализам и посветеност. Честит Ден на Генералштабот на Армијата!, објави министерот за одбрана Владо Мисајловски.

