На Македонија и треба силна опозиција, СДСМ да ја прекине папочната врска со Заев и Филипче

Владеењeто на Филипче и Заев со СДСM, ја доведе партијата до колапс, а за тоа сведочи и исходот од овие локални избори на кои СДСM освои само 6 општини, 126.000 гласови и околу 230 советници. Истовремено ги изгуби и своите некогашни бастиони, oбјаснува ВМРО-ДПМНЕ.

Ваквиот став на владејачката партија доаѓа по дебклот на СДСМ на локалните избори. ВМРО-ДПМНЕ смета дек СДСМ е управувана од дуото Филипче-Заев и од било каква можност за прогрес, консолидација и реформација.