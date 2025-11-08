 Skip to main content
На Македонија и треба силна опозиција, СДСМ да ја прекине папочната врска со Заев и Филипче

Македонија

08.11.2025

Владеењeто на Филипче и Заев со СДСM, ја доведе партијата до колапс, а за тоа сведочи и исходот од овие локални избори на кои СДСM освои само 6 општини, 126.000 гласови и околу 230 советници. Истовремено ги изгуби и своите некогашни бастиони, oбјаснува ВМРО-ДПМНЕ.

Ваквиот став на владејачката партија доаѓа по дебклот на СДСМ на локалните избори. ВМРО-ДПМНЕ смета дек СДСМ е управувана од дуото Филипче-Заев и од било каква можност за прогрес, консолидација и реформација. 

За СДСМ, неопходен е прекинот на папочната врвца со Филипче и Заев, ако сака политички да преживее.Ако сака да го продолжи својот политички опстанок, Филипче треба да си поднесе оставка. Македонија има потреба од силна опозиција, надвор од периметарот на Филипче и Заев.

