Потпретседателот на САД предизвика дебата за меѓурелигиски бракови со желбата неговата сопруга да премине во христијанство

Потпретседателот на САД, Џејмс Дејвид Венс, предизвика широка јавна дебата во земјата поради изјавата дека се надева неговата сопруга, хиндуистка, еден ден ќе премине во христијанството.

Говорејќи пред преполна сала на Универзитетот во Мисисипи, Венс рече дека искрено посакува сопругата Уша Чилукури Венс да ја прифати христијанската вера, но нагласи дека тоа е нејзина лична одлука.

– Верувам во христијанското Евангелие и се надевам дека таа еден ден ќе го види тоа како јас. Но ако не, Бог дал на секого слободна волја, и тоа не ми е проблем, рече Венс.

Изјавата предизвика реакции, особено од Фондацијата на американските хиндуисти, која потсети на историјата на обиди за преобратување на хиндуисти во христијанство и на порастот на антихинду реторика на интернет.

Во соопштението на Фондацијата се наведува дека ставот на Венс може да сугерира верување дека „само еден пат води кон спасение“, што не е дел од хиндуистичката традиција.

Венс на социјалните мрежи ги одби критиките, нарекувајќи ги „одвратни“, и изјави дека неговата сопруга е „најголем благослов“ во неговиот живот и дека нема намера да ја принудува на промена на верата.

„Таа не е христијанка и нема планови да се преобрати, но се надевам дека еден ден ќе го види светот како јас. Без оглед, ќе ја сакам и ќе ја поддржувам“, напиша тој на Икс.

Според истражување на Пју од 2015 година, 39 отсто од Американците венчани по 2010 година се во меѓурелигиски бракови, што е двојно повеќе отколку во 1960-тите.

Стручњаците велат дека клучот за успешен меѓурелигиски брак се меѓусебното почитување и искрената комуникација, а не притисокот за промена на верата.

Теологот Џон Грабовски од Католичкиот универзитет во Америка истакнува дека Црквата бара од католиците во такви бракови да ги воспитуваат децата како католици, но и дека никој не треба да биде присилен да ја смени верата.

Примерот на потпретседателот Венс, додава тој, „ја отвори темата за чувствителната рамнотежа меѓу верската припадност и брачната хармонија“.