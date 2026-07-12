МВР спроведе преветивни активности за заштита од пожари

Одделението за превенција при СВР Скопје во соработка со Дирекција за заштита и спасување и Национални Шуми, спроведе превентивно едукативни активности на подрачјето на ПСОН Чаир, под мотото „Да ги заштитиме нашите шуми од шумски пожари и од пожари на отворен простор“, насочена кон подигнување на јавната свест за заштита од пожари и одговорно однесување.

Како што соопшти МВР, на граѓаните им било укажано на потребата од пријавување на несовесно однесување, особено палење оган на отворено, фрлање отпушоци и други дејствија кои можат да предизвикаат пожари, имајќи ги предвид зголемените ризици во летниот период.

Притоа по случаен избор на возачите и жителите на населените места им се делеле и едукативен материјал односно летоци, на кои се испишани едукативни пораки со цел подигнување на безбедносната свест.