28.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 28 февруари 2026
МНР: Деветмина Македонци побараа евакуација од Израел, небото останува затворено до понеделник

Македонија

28.02.2026

Во моментов девет лица – македонски државјани – официјално побарале асистенција за евакуација од Израел, соопшти МНР.

„Согласно последните информации, воздушниот простор останува затворен најмалку до понеделник. По неговото повторно отворање ќе бидат разгледани можностите и моделите за организирање евентуална евакуација, во согласност со околностите и безбедносната состојба. Во оваа фаза, препораката до нашите државјани е внимателно да ги следат официјалните известувања на израелските власти, да постапуваат согласно безбедносните протоколи и да останат во засолништа кога тоа е наложено“, стои во соопштението од МНР.

Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, преку амбасадите во Тел Авив, Доха и Абу Даби, како и преку дежурните служби, е во континуирана комуникација и целосно на располагање на македонските државјани за потребна помош и координација.

