Митева: Нема мешање во правосудството, но нема ниту толеранција за корупцијата

Марија Митева, член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, во емисијата „Само вистина“ на телевизија Канал 5, се осврна на темата за правосудството за што кажа дека забавувањето на одредени процеси не значи дека правдата нема да биде задоволена, посочувајќи дека Владата презела повеќе чекори за подобрување на состојбите во правосудството. Според неа, нема да има компромиси во борбата против криминалот и корупцијата.

Ако процесот забавува, не значи дека правдата нема да ја има. Не можеме ние да делуваме со едни позиции во рамки на опозиција, со други во рамки на власт. Покренавме многу чекори кои што се донесуваа на правосудството, покренавме многу постапки, за кои што токму од овие денес кои ќе ви речат, ништо не се случува во правосудството, бевме обвинети дека правиме притисок, дека сакаме некого на сила да разрешуваме, дека ние можеме да ги мешаме прстите во тие делови – вели Митева.

Таа посочи дека има проактивност во делот на решавање на состојбите, и поред неа тоа е нешто што секоја влада треба да го направи.