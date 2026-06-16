Бојата на детскиот костим за капење може да биде поважна отколку што мислите

Како што се приближува летниот одмор, многу родители веќе планираат да купат костими за капење за своите деца. Сепак, експертите за безбедност на вода советуваат дека при изборот не треба да се земат предвид само дизајнот и омилените бои на најмалите, туку и факторите што можат да придонесат за нивната безбедност.

Видливоста во водата може да направи голема разлика

Спасувачите и експертите за безбедност велат дека бојата на костимот за капење може да игра голема улога во тоа колку лесно може да се види детето додека се капе или плива. Во базени, реки, езера и океанот, децата можат брзо да се оддалечат од своите родители или накратко да исчезнат под површината, па затоа добрата видливост е од суштинско значење.

Без оглед на бојата на костимот за капење или способноста за пливање на детето, надзорот од возрасен останува најважната мерка за безбедност додека е во вода.

Кои бои се најдобриот избор?

Тестовите за видливост покажаа дека одредени бои се многу потешки за гледање под вода. Белите, сините, зелените или сивите костими за капење често се вклопуваат со бојата на водата и околината, што може да го отежни брзото препознавање на дете во случај на потреба.

Од друга страна, светлите нијанси како портокалова и розова се сметаат за најзабележителни, останувајќи многу видливи во различни услови, без разлика дали се во базени или природни места за капење. Жолтата боја, исто така, обезбедува добра видливост во езера и реки, додека виолетовата може да биде поефикасна во водата во базени отколку во природна средина.