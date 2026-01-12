 Skip to main content
12.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 12 јануари 2026
Неделник

Мисајловски на спомен-обележјето кај Катлановско Блаце: Се поклонуваме пред нивната жртва која не е и никогаш нема да биде заборавена

Македонија

12.01.2026

Денеска, на спомен-обележјето кај Катлановско Блаце, положивме венец со свежо цвеќе во знак на неизмерна почит кон единаесетте македонски припадници на воздухопловниот ВИНГ кои пред 18 години трагично ги загубија своите животи во хеликоптерската несреќа, враќајќи се од мировната мисија АЛТЕА во Босна и Херцеговина, напиша на својот фејсбук профил министерот за одбрана Владо Мисајловски.

Нивната мисија беше благородна – мисија на мир, стабилност и посветеност кон регионалниот мир, стабилност и безбедност.

Се поклонуваме пред нивната жртва која не е и никогаш нема да биде заборавена. Нивните имиња, нивната мисија и нивното дело остануваат трајно врежани во нашата колективна меморија, во историјата и честа на нашата татковина.

Нека им е вечна слава!

Поврзани вести

Македонија  | 27.12.2025
Мисајловски на видеоконференциска врска со мировниците и предновогодишна средба со нивните семејства
Македонија  | 19.12.2025
Николоски и Мисајловски на работна посета во Унгарија
Македонија  | 10.11.2025
Мисајловски: Униформата со гордост треба да ги потсетува на одговорноста и вредностите на Армијата
﻿