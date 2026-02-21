Мицкоски: Во процесот на пристапувањето во ЕУ Македонија е жрвта на класичен булинг, се повеќе политичари во Брисел го признаваат тоа

Во однос на процесот на евроинтеграција Македонија е жртва на булинг, тоа треба јасно и гласно да си го признаеме, а и сè повеќе политичари во Брисел тоа го признаваат, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски во воведното обраќање на Конференцијата „Европската иднина на Западен Балкан: Политичка интеграција, регионална соработка и економска отпорност во време на глобални предизвици“, која втор ден во Скопје се одржува во организација на Паневропската Унија на Македонија.

Македонија е жртва на класичен булинг од земји-членки кои одвнатре го уценуваат нејзиното интегрирање во ЕУ. И тоа не се цени според тоа каков напредок имаме, туку според тоа дали ќе го смениме Уставот, името, знамето, банкнотите и така натаму, рече премиерот.

Тој посочи дека европската интеграција на земјава е можеби единствен случај во Европа, бидеќи процесот во самата ЕУ не се цени според системот на напредок, односно според тоа како се совладуваат предизвиците, туку се темели на билатерални прашања и самото тоа го нарушува кредибилитетот на самата ЕУ, за што сè повеќе политичари во Брисел се свесни.

Само за нас, како земја-кандидат, не важи мерит-базираниот пристап. За нас важи билатерализација на пристапниот процес. Спорот меѓу Хрватска и Словенија беше билатерален спор кој се реши во рамки на неколку месеци, откако тогаш Европскиот совет јасно кажа дека откако Хрватска ќе ги заврши преговорите ќе стане дел од ЕУ, а потоа на рамноправна основа, ќе има арбитражен спор во рамки на кој ќе се бара решение за билатералниот спор меѓу двете земји – Словенија и Хрватска, посочи Мицкоски и додаде дека тоа за нас не важеше и сè уште не важи.

Тој посочи дека колку повеќе се игнорира оваа реалност за земјава, толку потежок ќе биде патот и толку повеќе ќе имаме препреки пред нас.

Колку повеќе сме свесни за овие предизвици и за неуспесите на политичките гарнитури од минатото, толку потешко ќе ни биде. Јас сум свесен дека можеби дел од политичките гарнитури во минатото имале добра намера, но имаше и такви кои, притиснати од неуспехот да испорачаат резултати дома, од неуспехот да се справат со криминалот и корупцијата што ги обземаа за време на нивното владеење, како и од неуспехот да испорачаат напредок во државата и подобар стандард за граѓаните, беа доведени до тоа да се водат од максимата: „дајте ни бел лист хартија да потпишеме сè што треба да потпишеме, само да не нè оставите без власт.“ Тоа така не оди, рече Мицкоски.

Тој додаде дека од некогаш државотворната СДСМ денес се гледа едно гранапче кое се занимава со лажни вести и таблоидни прес-конференции, што немаат никаква врска со реалноста и се на работ на исчезнување.

Мицкоски посочи дека во моментов треба да се обрне внимание на иницијативата, за која сè повеќе се зборува во политичките кругови во Брисел, а тоа е т.н. прва и втора лига земји-членки, односно т.н. градуална или постепена интеграција.

Тој истакна дека на еден од панелите на Михенската безбедносна конференција еден од говорниците истакнал дека тоа што ѝ се прави на Македонија е криминал и додал дека дека тоа нема никаква врска со вредностите што ги дефинирале Аденауер, Шуман и Де Гаспери.

Затоа треба многу добро да размислиме, во однос на тоа што сега се заговара за прва и втора лига членки на ЕУ, односно за градуална или постепена интеграција, со многу заштитни механизми и како регион да донесеме одлука што мислиме и како мислиме да постапиме. Бидејќи и сега имаме земја што ја нарекуваат „фронтранер“. Се сеќавам дека и нас нè убедуваа дека сме фронтранер, само ако можеме да создадеме нова ентитетска структура на Балканот која ќе се нарекува „Северномакедонци“, па тогаш птиците ќе пеат и сè ќе биде убаво. Но реалноста е сосема поинаква и затоа треба да сме свесни за сите предизвици со кои ќе се соочуваме во годините што следат, додаде Мицкоски.

Премиерот посочи дека еден народ, една нација треба да е мудра и трпелива, да не носи избрзани одлуки, ниту пак одлуки под притисок.

Затоа за еден народ и една нација, нема поголемо зло од корумпирани таканаречени лидери на таа нација, мекотели, луѓе коишто се мекото ткиво на нацијата и коишто, за жал, се изнагледавме во минатите години и децении на македонската политичка сцена. И тие се тие коишто не доведоа до оваа ситуација во којашто денеска се наоѓаме, наместо да преговараме за вредности, за владеење на правото и за некои други стандарди, ние денеска преговараме за билатерални прашања коишто не водат никаде. Просто и едноставно е, нема никој жив од средниот век за да ни каже како било. Наместо да гледаме во иднината ние се враќаме во десеттиот и единаесеттиот век, уште толкуваме чии биле оние тогашни учители во тоа време и нивните ученици. А, за жал нема сè уште живи помеѓу нас коишто од тогаш можат да ни посведочат како и која била вистината. Но, има живи коишто можат да посведочат како било пред неколку децении, сè уште има живи и тие во нивните сведоштва ја пренесуваат вистинската вистина, не онаа измислената и напишаната. А, тоа дека овој народ, македонскиот народ си има своја традиција вековна, култура, наследство. Отсекогаш бил на правата на историјата, отсекогаш бил за сојузниците, никогаш не коленичел. Да, често пати знаел да биде на грб во многу востанија низ историјата, но никогаш не коленичел, нагласи Мицкоски.

Премиерот нагласи дека овој народ ја бранел вратата на Европа со векови, верувал во тие европски вредности и ќе продолжи така за да може денеска Европа да биде тоа што е.