Мицкоски: Уште првиот ден ги засукавме ракавите и почнуваме од под темелите, тоа Ѓорѓиевски го прави исклучително квалитетно

МИА

Ние се доведовме во ситуација во 21-ви век да зборуваме за елементарни работи. И навистина сето тоа делува помалку и комично, вели премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање.

Но кога некои работи треба да се направат, мора да се направат. Како што кажа градоначалникот за време на кампањата, тој вчера во рекордно време успеа да ги мобилизира сите капацитети. Им благодарам на општествено-одговорните компании кои се вклучија во акцијата. Вчера беше навистина сето тоа убаво и една ваква робусна акција. Денеска можевме да видиме дека контејнерите се празни, чисти, дека немаме прелевање, како што беше случај, рече тој.

Мицкоски оцени дека ова беше политичка стратегија на опозицијата.