Николоски: Првпат по шест децении се обновува инфраструктурата, ова ќе остане запишано во историјата на Македонија

На увид сме на два значани проекти. Првиот кој што се однесува на товарниот превоз, нешто што е срцето на железничкиот сообраќај во Македонија, имајќи ја во предвит географската локација на која што се наоѓа Македонија и важноста која што ја има државата. Со овој потег кој што почнува да се работи од Драчево ќе се оди дирекно Илинден, односно товарните возови нема веќе да има потреба или да ја одбегнуваат одбегнуваат оваа делница или да ја користат со мала брзина или најлошата варијанта да влегуваат и поминуваат низ центарот на градот односно преку новата железничка станица. На тој начин очекувам дека карго сообраќајот ќе се зголеми значително и многу -појасни вицепремиерот Николоски.

Вториот проект се однесува на идејата за градски воз.

Вториот проект се однесува на идејата за градски воз, која за како што рече министерот, полека станува реалност. Имаме три траси: првата оди од Зелениково преку Драчево и Јане Сандански, помеѓу Кисела Вода и Аеродром, и веќе се работи. Наредната година ќе почне и реализацијата на останатите две – нагласи Николоски.

Николоски потсети дека железничката инфраструктура со која се соочиле при преземањето на функцијата е стара повеќе од половина век.

Дрвените прагови што се заменуваат денес биле поставени меѓу 1963 и 1969 година и од тогаш не се сменети. Замислете во каква состојба ја наследивме државата, кога по толку години првпат се работи во 2024–2025 година – истакна Николоски.

Николоски му се заблагодари на претседателот на Владата за поддршката и порача дека инвестициите во инфраструктурата се историски чекор за Македонија.