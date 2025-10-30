Мицкоски со ветување – Следи период на реализација на 70 нови проекти, нова развојна фаза на Македонија

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски се обрати на народниот митинг на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Твоја Македонија’’ од пред платото на Филхармонија каде што истакна дека следува период на реализација на 70 нови проекти во различни области како образование, здравство, земјоделие, култура, проекти кои ќе значат нова развојна фаза на Македонија.

„Нашата задача не е едноставна. Не само заради ситуацијата која ја наследивме, туку таа е многу поголема. Нашата цел не е само политичка победа, туку обновување на вербата дека Македонија може и мора да биде подобра земја. И иако оди потешко од што мислевме, сепак основите ги поставивме. Не можевме веднаш да почнеме со екстремно позитивни резултати, моравме прво да ги направиме темели. Некои мислеа дека тоа ќе оди преку ноќ. Но, темел не се прави од муабет, туку од пот и многу поминати часови на средби, планирања, анализи, патувања, размена на мислења и одлуки.И токму затоа денес можам да кажам: темелот е поставен. Сега по изборите, почнува буквално фаза на жестока работа и големи резултати. Во наредниот период ќе почнеме со повеќе од 70 нови проекти, во инфраструктура, енергетика, здравство, образование, земјоделие, култура, технологија, правда и други области. Ќе има конкретни чекори: нови училишта, модерни болници, мерки за чист воздух, дигитална администрација и инвестиции што ќе треба да донесат достоинствени плати,“ истакна Мицкоски.

Мицкоски најави серија конкретни мерки кои ќе го подобрат животот на луѓето, ќе ја зацврстат економијата и ќе донесат подобро во секој дом.