05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Мицкоски се сретна со преставници на нафтената индустрија: Нема простор за загриженост, состојбата е целосно под контрола

Македонија

05.03.2026

Претседателот на Владата Христијан Мицкоски се сретнал со преставници на нафтената индустрија во Македонија.

Разговаравме за актуелната состојба со нафтените деривати, имајќи ја предвид кризата на Блискиот Исток и глобалните предизвици во оваа индустрија. Заклучивме дека нема простор за загриженост и дека состојбата е целосно под контрола. Залихи на горива има и нафтените потреби целосно се задоволуваат. Ќе продолжиме будно да ја следиме состојбата и ќе реагираме во зависност од реалните потреби, објави на социјалните медиуми Мицкоски.

