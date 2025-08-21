 Skip to main content
21.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 21 август 2025
Неделник

Мицкоски: Планирана е набавка на 100 нови модерно опремени амбуланти возила

Македонија

21.08.2025

Христијан Мицкоски претседател на Владата на Република Македонија, одговарајќи на прашањето дали се планира набавка на медицински возила со оглед дека сегашните се застарени, посочи дека на последната седница е донесена одлука за отпочнување на набавка за купување на 100 нови модерно опремени амбулантни возила.

Наш главен приоритет е обновата на овој тип на возен парк во јавните медицински установи, имајќи во предвид дека таму е катастрофално алармантна состојбата, бидејќи таму луѓето се потпираат на оние возила кои се донација. Како Влада на последната седница донесовме одлука за отпочнување на 100 нови модерно опремени возила, кои ќе бидат распределени во јавните здравствени установи ширум државата, вели премиерот Мицкоски.

