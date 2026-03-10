Мицкоски очекува и ЕУ да ја осуди забраната за влез на Менкиноски во Бугарија

Детаљно сум запознаен со тоа што се случило во врска со адвокатот Тони Менкиноски и забраната за влез во Бугарија во следните 10 години и јавно го осудувам тоа што се случува, тоа е лоша порака, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Тоа е лоша порака и за самата Европска Унија. Очекувам дел од земјите членки на ЕУ да го осудат ваквото однесување на нашиот источен сосед, бидејќи не е првпат нашиот источен сосед да ги крши човековите права. Тоа веќе го направи неколку пати досега, откако не ги примени пресудите на Судот за човековите права во Стразбур. Сега гледате како се ограничува елементарното човеково право да се движи човек од едната на другата страна на границата – рече Мицкоски.

Не зборуваме за човек што е криминалец, туку за чесен граѓанин, додаде премиерот.