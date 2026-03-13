 Skip to main content
13.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 март 2026
Неделник

Мицкоски: Долга e листата на оние кои треба да се плашат од Артан Груби

Македонија

13.03.2026

За случајот со поранешниот вицепремиер Артан Груби и дали од него се добиени информации за евентуални нелегални активности и кој повеќе треба да се плаши од него – СДСМ, ДУИ, ВРЕДИ, премиерот Мицкоски вчера рече дека треба да му се даде време на времето, но и дека смета дека листата е долга.

– Во интерес на истрагата и тие информации што ги имам, не би сакал премногу длабоко да навлегувам во чувствата на поединечни сегашни и поранешни политичари, но не треба никој да се плаши ако не направил нешто спротивно на законот. А треба да се плашат сите оние, кои што направиле нешто спротивно на закон, без разлика на кој политички дрес му припаѓаат, нагласи Мицкоски.

Mицкоски: Фокусирани сме на реформи и испорака за граѓаните

Поврзани вести

Македонија  | 12.03.2026
Mицкоски: Фокусирани сме на реформи и испорака за граѓаните
Македонија  | 12.03.2026
Мицкоски смирува: Граѓаните не треба да се грижат, има доволно нафта и механизми за интервенција
Македонија  | 12.03.2026
Премиерот Мицкоски организираше ифтарска вечера во Владата
﻿