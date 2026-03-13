Трамп со нова закана до Иран: Внимавајте што ќе се случи денеска

Американскиот претседател Доналд Трамп упати ново предупредување до Техеран рано утрово, имплицирајќи понатамошни воени дејствија во актуелниот конфликт, јави ДПА.

„Внимавајте што ќе се случува со овие пореметени ѓубриња денеска“, напиша тој на својата платформа Truth Social.

И покрај претходните коментари што сугерираа дека војната со Иран би можела да заврши наскоро затоа што „практично нема ништо што треба да се гаѓа“, Трамп сега ја нагласи американската воена издржливост: „Имаме неспоредлива огнева моќ, неограничена муниција и многу време“.

Тој повтори дека морнарицата и воздухопловните сили на Иран се уништени и дека неговите ракети, беспилотни летала и други капацитети се уништуваат.

Неговите забелешки дојдоа во време кога тензиите меѓу Вашингтон и Техеран остануваат високи по серијата напади и контранапади низ Блискиот Исток.

Трамп во вторникот веќе му се закани на Иран со тешко бомбардирање ако се обиде да го блокира Ормускиот теснец, една од најкритичните светски рути за извоз на нафта, наведувајќи дека воените последици ќе бидат „на ниво што никогаш претходни не е видено“.