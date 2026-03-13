Главната американска воена болница во Германија се подготвува да прими голем број ранети војници. Како што објави „Милитар Воч“, Медицинскиот центар Ландштул итно побарал залихи од крв и привремено ги суспендирал услугите за породилно лекување.

Медицинскиот центар Ландштул, кој се наоѓа во близина на воздухопловната база Рамштајн (најголемата НАТО база во Европа), се подготвува да прими голем број ранети војници како дел од операцијата против Иран, известува „Милитар Воч“.

Оваа болница има исклучително голем број операциони сали во однос на бројот на кревети.

Според медиумот, ако болницата ги суспендирала акушерските и породилните услуги, тоа може да укажува на тоа дека се подготвува за евентуален голем прилив на ранети.