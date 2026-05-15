Мицкоски: Автопатот Кичево-Охрид ќе биде готов најдоцна до првиот квартал следната година

Премиерот Христијан Мицкоски вели дека автопатот од Кичево до Охрид ќе биде завршен во планираниот рок до првиот квартал в година. Истовремено, потенцира, течат работите за изградба на делницата од Тетово до Гостивар, Гостивар – Букојчани.

– Пред некој ден со новинарите имавме увид во градежните активности што се одвиваат на автопатот, најпрвин Гостивар – Букојчани, а потоа Кичево – Охрид. Повеќе од една милијарда се инвестира во оваа патна делница и очекувам делницата Кичево – Охрид да биде завршена некаде најдоцна во првиот квартал в година, што беше заборавено, аj што беше заборавено, беше и уништено – рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање по посетата на Кичево.

Сега, додава тој, се разгледува можност, конечно, и за таму да има одговорност зошто работите на патот Кичево – Охрид така се оставиле на забот на времето.

​- Исто така, како што чувме и од самиот изведувач на патот, практично од Гостивар до Букојчани, напредна фаза е реализацијата и на таа делница. Веќе би рекол, повеќе од вкупниот број, мислам триесетина километри, мислам дека половината е веќе пробиена – истакна премиерот.

Појасни дека што се однесува до урбанистичкиот сегмент, имотно-правните односи целосно се заокружени, така што изведувачот може да работи и да го заврши и тој дел од автопатот.