Мицевски: СДС и ДУИ застанаа против проектот „Безбеден град“

Пратеник и координатор на Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Твоја Македонија“ Никола Мицевски, денеска на прес-конференција изјави дека коалицијата СДС и ДУИ застанале против проектот „Безбеден град“ и против животите и безбедноста на граѓаните.

Коалицијата СДС и ДУИ се покажа на дело и во опозиција. ДУИ и СДС направија брак и застанаа против животите и безбедноста на граѓаните. СДС и ДУИ, коалицијата Али и Венко денеска заедно во Собранието гласаа против проектот „Безбеден град“. Денес тие јасно застанаа против проектот безбеден град, рече Мицевски.

Тој додаде дека тие гласале против измените на Законот за прекршоци што овозможува функционирање на овој проект, за почеток во Скопје, Куманово и Тетово, а опрема е поставена и по Коридорот 8 и 10.

Тие се против намалување на сообраќајни несреќи, повреди и смртни случаи во сообраќајот. Низ факти илустрирам за што се против СДС и ДУИ: На први октомври кога започна пробниот период, камерите во Скопје регистрирале 110.000 прекршоци од кои 90 проценти за брзо возење. Само за еден ден од функционирање на системот или на втори декември, бројката се намали двојно на околу 50 илјади прекршоци, рече Мицевски.

Тој потсети дека во првите осум месеци од 2025 година, во сообраќајни несреќи во земјава загинале 91 лице или по 11,3 луѓе месечно. Во 2024, бројот на жртви на патиштата бил 142 лица или по 11,8 изгубени животи месечно и додаде дека сега бројката на смртни случаи е намалена од 11 на 2 смртни случаи во декември 2025 и јануари 2026.

СДС и ДУИ уште еднаш покажаа на дело дека не знаат да застанат зад политика во корист на граѓаните, конкретно сега, за безбедноста на граѓаните. Со овој потег, овие две партии и покрај казната од граѓаните на изминатите избори, тие не знаат да се надминат себе си и да работат во корист на граѓаните, истакна Мицевски на прес-конференција во Собранието.

Собранието денеска со 81 глас „за“ и 19 „против“ и без воздржани го изгласа Законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоците, по скратена постапка. Со ова, се отвора патот за старт на системот за автоматско снимање и санкционирање на сообраќајни прекршоци „Безбеден град“ од 1 февруари. По барање на координаторката на „Европски фронт“, Рина Ајдари, гласањето беше поединечно. За усвојување на законските измени беше потребно двотретинско мнозинство од пратениците.