Мартин Гоџо го извади крстот од осветените води на Охридското Езеро

Мартин Гоџо од Варош го фати крстот од осветените води на Охридското Езеро. Не е прв пат тој да е најсреќен меѓу оние кои се фрлаат по Чесниот Крст.

Голем број верници учествуваа во чествувањето на првославниот празник Богојавление – Водици со осветувањето на водите на Охридското Езеро и традиционалното положување на Чесниот крст.

Оваа година за прв пат водите на Охридското Езеро ги освети и во нив го положи Чесниот крст новиот митрополит Дебарско-кичевски, владиката г. Георгиј, кој и самиот вели дека Богојвление – Водици е еден од најважните настани, не само за градот Охрид, туку и за цела Македонија, којшто и во текот на изминатите години никој не го наметнал, туку природно Охрид го има здобиено најважниот настан на Богојавление да се случува токму тука.

На Мартин први му честитаа градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, а на овој голем дел во македонскиот Ерусалим се наоѓа и претседателката Гордана Сиљановска Давкова.

Извор: Курир