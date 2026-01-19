Skip to main content
19.01.2026
Одбележување на празникот Богојавление – Водици во Скопје
Македонија
19.01.2026
Македонија
|
10.12.2025
Судење за пожарот во „Пулс"
Македонија
|
28.11.2025
Обраќање на премиерот Мицкоски
Македонија
|
21.11.2025
Изјава на вицепремиерот Николоски
Македонија
|
Прва среќа за гимназијалецот Јордан Ангелески: На именденот го фати светиот крст во Прилеп
19.01.2026
Македонија
|
Претседателката Сиљановска-Давкова на одбележување на Богојавление – Водици во Охрид и во Струга
19.01.2026
Скопје
|
Ѓорѓиевски: Денешниот ден е длабоко значаен и величествен, ден кога го славиме Богојавление
19.01.2026
Филм
|
Најдоброто од „Киненова“ од 21-24 јануари во Кинотека
19.01.2026
Македонија
|
Заменик министерот за образование си поднесе оставка
19.01.2026
Култура
|
„Министерство за иднина“ од Ким Стенли Робинсон – нов роман од издавачката куќа „Илика“
19.01.2026
Култура
|
45 дела во трка за наградата „Роман на годината“
19.01.2026
Семејство
|
Иван од Карбинци има една желба откако го фати крстот: Да се оженам
19.01.2026
Македонија
|
Co струмичко село со лопати се бараше крстот, пропаднал во земја
19.01.2026
Македонија
|
Филипче го честита Водици
19.01.2026
Хроника
|
Никој не знае каде е судијата Ристов, пред еден месец го исклучил мобилниот телефон и зел боледување
19.01.2026
Македонија
|
Дарко Митровиќ го извади чесниот крст од водите на Вардар
19.01.2026
Македонија
|
Закани, уцени и притисоци: На ваков начин Заев и Филипче сакале да му ја земат Клиниката на д-р Жан Митрев
19.01.2026
Македонија
|
Николоски: За Водици дома во Охрид
19.01.2026
Македонија
|
Одбележување на празникот Богојавление – Водици во Скопје
19.01.2026
Македонија
|
Мартин Гоџо го извади крстот од осветените води на Охридското Езеро
19.01.2026
Македонија
|
Борис Стефановски го фати крстот во црквата „Свети Никола“ во Куманово
19.01.2026
Македонија
|
Николоски: Сите треба да учествуваат во проектот „Безбеден град“, се надевам да се изгласаат законите
19.01.2026
Ракомет
|
ЕХФ ЕУРО2026: Ојлески ново име во составот на македонската репрезентација
19.01.2026
Македонија
|
Јовица Илиески-Кара го фати осветениот крст за Богојавление-Водици во Тетово
19.01.2026