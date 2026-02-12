Манасиевски: Четири адвокати на Заев ги убедувале обвинителите од СЈО да се ослободат лица од притвор, СЈО како партиски штаб на СДС

Сведоштвата на обвинителката Лејла Кадриу од поранешното СЈО се доказ за тоа како Зоран Заев го отвори правосудството како пупка. СЈО било претворено во партиски штаб на СДС, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.

Зоран Заев и СДС во тоа време ветуваа некаква вистина и правда за Македонија, но освен политички прогон, политичко монтирани случаи и изживување врз поранешни политичари, друго граѓаните не добија.

Обвинителката Кадриу во интервју сведочи дека во еден момент, дури 4 адвокати на Зоран Заев дошле во СЈО да ги убедуваат обвинителите да се пуштат лица од притвор за предметот „Пуч’“. Биле убедувани да дадат позитивно мислење за да може предметот да се преземе од ОЈО ГОКК и да биде работен токму во СЈО. Истиот овој предмет потоа бил и донесен во СЈО, спакуван во некакви кутии и обвиен со заштитна фолија. Овој предмет требало да го работат обвинителките Ленче Ристоска и Лиле Стефановска. Овој предмет толку бил влечкан и обвинителките не оделе на рочиштата, што според обвинителката Кадриу, и ден-денес, ако го најдеме некаде, сè уште би бил во некоја заштитна фолија, ниту отворен ниту разгледан.

Дополнително, обвинителката Кадриу сведочи дека уште минимум два предмета, додека таа била во СЈО, биле политички монтирани. Едниот е случајот за кој беше обвинета поранешната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, а другиот е случајот со Нешковски, случај со кој СДС излажа многу граѓани, ветуваше некаква вистина, за на крајот да излезе дека нема никаква институционална одговорност.

Заев и СДС тогаш беа спремни да направат сè само за да дојдат на власт и успеаја во намерите. Го лажеа својот народ и му ветуваа приказни, кои и ден-денес се потврдуваат дека се лажни. СЈО и Катица Јанева беа користени само за Зоран Заев и СДС да дојдат на власт. По нивното искористување, сите знаеме како заврши таа приказна.

Затоа, го повикуваме ЈО да покаже дека се ослободило од канџите на Зоран Заев и СДС и да ги истражи овие сведоштва на поранешната обвинителка од СЈО, Лејла Кадриу, за вистината конечно да излезе на виделина!