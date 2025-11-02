Максим Димитриевски: Ова не е моја победа, ова е победа на Куманово

Кандидатот на ЗНАМ за градоначалник на Општина Куманово, Максим Димитриевски, прогласи победа на изборите.

„Ова не е моја победа, ова е победа на Куманово“, рече тој вечерва.

Се заблагодари на сите за поддршката и кажа дека ја примил честитката од неговиот противкандидат.

„Моја обврска е да продолжам да работам за мое Куманово, но и ЗНАМ да се етаблира на политичката сцена. Што се однесува до ниската излезност пораката е сфатена. Оваа победа не беше лесна со оглед на тоа што знаевме кој е на другата страна и кои лоби и групации ги поддржуваа“, кажа Димитриевски.

Противкандидат на Димитриевски во трката за градоначалник беше Горан Стојковски – Диро, независен кандидат.