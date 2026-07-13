Лукаревска: Министерството за земјоделство ќе го води човек кој ништо нема поврзано со земјоделието

Сања Лукаревска од СДСМ, пак, ги анализираше биографиите на кандидатите за министри изразувајќи сомнеж за нивните компетенции, особено во делот на земјоделството.

– Добиваат Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, и добро е што досегашниот министер Цветан Трипуновски си оди, но воопшто не е добро што од вечерва ќе го води човек кој ништо, ама баш ништо нема поврзано со земјоделието. Еве, во биографијата стои дека е доктор по организациски науки, магистер по меѓународни односи, дипломиран бизнис-менаџер и дипломиран дефектолог. Дел од претходните титули се добиени во Бугарија, дел тука. Дипломиран дефектолог по дефиниција е стручњак, научник специјализиран за соодветна област, а овде имаме профили за одбрана, национална безбедност и мир. И не знам каква врзна точка има тоа со земјоделието. Ова е навистина погубно за овој сектор. Единствено позитивно се публикациите кои стојат во неговата биографија во делот за лидерството како вештина, влијанието и улогата на лидерот во тимот. Значи, тој ќе биде успешен лидер согласно овие публикации, меѓутоа на непознат терен – рече Лукаревска.