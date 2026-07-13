 Skip to main content
13.07.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 13 јули 2026
Неделник

Лина Ѓорческа поразена во првото коло на турнирот во Рим

Останати спортови

13.07.2026

 Македонската тенисерка Лина Ѓорческа денеска го загуби мечот од првото коло на ВТА 125 турнирот во Рим. Поуспешна од неа беше домашната тенисерка Дебора Киеза (Италија, 354.место ВТА листа) со 2-1 во сетови (67(1); 63 и 63) во меч што траеше 162 минути.

Мечот беше изедначен, а двете тенисерки добро се познаваат бидејќи беше шести нивни меч во последните четири години. Во првиот сет имаше по два брејка, а сетот беше решен во „13. та игра“ и по 1:0 на поени за Киеза, Ѓорческа освои седум поени и го освои сетот. Во вториот сет од девет одиграни гема, имаше дури седум брејка, а Киеза ги доби првиот и деветтиот гем на свој сервис и сетот го заврши со 6:3 во гемови. Во решавачкиот сет Ѓорческа повторно имаше проблем со сервисот, а ривалката направи три брејка.

Ѓорческа во мечот имаше 6 брејка од 14 можности, а Киеза 8 од 21.

Со денешниот триумф Киеза поведе во меѓусебните мечеви со 4:2 во победи.

Македонската тенисерка следната недела ја очекува настап на ВТА 125 турнирот во Палермо. 

Поврзани вести

Останати спортови  | 30.06.2026
Ѓорческа освои пет гема во поразот во првото коло на Вимблдон
Останати спортови  | 30.06.2026
Противничката на Лина е возбудена пред денешниот меч
Останати спортови  | 26.06.2026
Ѓорчевска ја доби Американката Анисимова во првото коло на Вимблдон