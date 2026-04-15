Куртеши: Со новите возила значително ја подобруваме поштенската инфраструктура, олеснувајќи го извршувањето на поштенските услуги

За потребите на „Пошта“ добивме 100 возила, 90 автомобили пикап и 10 комбиња. Недостогот на транспортните возила беше еден проблем што ни создаваше предизвици во извршување на задачите. Со оваа поддршка денес значително ја подобруваме поштенската инфраструктура, олеснувајќи го извршувањето на поштенските услуги, побрзо и поефикасно“, рече директорот на „Пошта“, Охран Куртеши.

Тој појасни дека „Мекдонска пошта“ во 2024 година загубата била поголема.

Се обидувавме да намалиме трошоци, да зголемиме приходи и во тој дел добро одиме. Имавме нови вработувања во 2025 година, а сега во 2026 година чекаме нови вработувања, кадешто знаеме дека просечната старост на вработените е 55-56 години, додаде Куртеши.

Директорот појасни дека во „Пошта“ дури 37 отсто од вработените биле во администрација, а имало и фиктивни вработувања, но дел од нив се избркани од работа, а другите почнале да доаѓаат на работа.

Кога ја земавме задачата како директор со Управниот одбор, видовме дека има 37 отсто администрација. Но, сега го намаливме тој број со Управниот одбор, со одлука, кадешто и препораките на Ју-пи-ју се да го намалиме на 9 на 12 отсто администацијата и да ги скратиме подружниците од 15 на 9. Тоа го правиме – додаде Куртеши.

Во магацинот на „Пошта“ имало 600.000 неподелени пратки, а за една недела тие биле поделение и нема ниту една пратка што стои во магацин. Превозот бил еден од проблемите, но со овие нови возила тој проблем е надминат.