Ковачки: Македонија останува да биде лојален и доверлив партнер на НАТО

Како повеќепартиска делегација деновиве сме во посета на седиштето на НАТО во Брисел каде изразуваме парламентарна поддршка за политичката кохезија во Алијансата. Она што е важно да се спомене е дека Македонија останува да биде лојален и доверлив партнер на НАТО, се наведува во денешното соопштение на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ – изјава на пратеникот и генерален секретар на партијата, Драган Ковачки, што МИА го пренесува интегрално.

Ќе продолжиме да ги реализираме одлуките од Самитот во ХАГ, а се со цел зголемување на одбраната и одвраќањето, секако од аспект и на колективната безбедност, но и од аспект на кооперативната безбедност.

Понатаму, менаџирањето со кризите и секако борбата со тероризмот.

Продолжуваме со посетата и давањето на поддршка на одлуките на Алијансата.