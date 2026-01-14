Касами: Да има отворени листи, да се изнајде можност за поголемо учество на дијаспората во гласањето

Да се укине техничката влада веднаш, а ако нема согласност од сите политички фактори, тогаш и следните редовни парламентарни избори да се одржат со техничка влада и потоа таа да се укине, е ставот на коалицијата „Вреди“, што бил изнесен на денешната лидерска средба.

Како што изјави градоначалникот на Тетово, Биљал Касами од коалицијата „Вреди“, на средбата било изнесено и барањето со измените на Изборниот законик да се изнајде можност за поголемо учество на дијаспората во гласањето.

За изборните единици немаме став, најважно е, како и да се одлучи, и за една изборна единица, да има отворени листи – истакна Касами.

Тој ја поздрави денешната лидерска средба, на која, рече, се отворија многу теми, политички и економски и имало конструктивна дискусија.