Карајеповски: Пржинска влада треба да биде укината

Движење ЗНАМ – За наша Македонија ја поздравува иницијативата на премиерот Мицкоски за одржување лидерска средба, како одговорен и државнички чекор насочен кон стабилност, дијалог и политичка зрелост во клучните моменти за државата, изјави денеска пратеникот на ЗНАМ Бобан Карапејовски по лидерската средба. ЗНАМ е за укинување на техничката влада, за измени на Изборниот законик и за една изборна единица.

Тој истакна дека претстојат важни одлуки во интерес на државата, ваквиот пристап е показател дека институциите и политичките актери се подготвени да ја стават Македонија и граѓаните пред партиските калкулации.

Лидерската средба ја гледаме како можност сите релевантни политички фактори да покажат зрелост, одговорност и вистинска грижа за иднината на Македонија – нагласи Карапејовски.

Во однос на т.н. Пржинска влада, тој потенцира дека ставот на ЗНАМ е јасен и таа треба да биде укината.

Техничката влада беше воведена како привремено решение во специфичен политички контекст и со една јасна цел – обезбедување демократски, фер и слободни избори во време на политичка криза. Таа цел е одамна исполнета и зад нас се неколку успешно спроведени изборни циклуси, вклучително и последните локани избори во 2025 година – рече Карапејовски.

Тој информира дека Движењето ЗНАМ се залага за суштинска и праведна реформа во однос на Изборниот законик.

За нас е прифатливо и потребно ново решение со една изборна единица, што ќе обезбеди поголема еднаквост на гласот на секој граѓанин и пофер политичка застапеност. Сметаме дека мора јасно и прецизно да се регулира финансирњето на политичките партии, особено оние што се застапени во Собранието преку пратенички групи за да се обезбеди транспарентност – рече Карапејовски.

ЗНАМ дава силна поддршка на сите реформски закони, од областа на правосудството, како и сите закони од Реформската агенда и додаде дека реформите се клучни за воспоставување на владеење на правото, создавање правна држава и затоа инсистираат на политички консензус за овие закони.

За народниот правобранител, ставот на ЗНАМ е дека оваа оваа функција мора да ја извршува лице со висок професионален кредибилитет, со докажано искуство и експертиза во човековите права. Неговиот избор да се изврши што поскоро и да не се кочи работата на институцијата.

ЗНАМ дава поддршка и на примената на „Безбеден град“ и апелира на негово побрзо усвојување. Го поддржуваат и Законот за прекршоците.

На новинарско прашање зошто претседателот на ЗНАМ Максим Димитриевски не присуствувал на лидерската средба, одговори дека тој претходно имал закажани средби надвор од земјата и оти во тоа нема ништо спектакуларно.