05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник

Јаневска: За возачка дозвола е доволно основно образование, државата им нуди можности на Ромите и тие треба да ги искористат

Македонија

05.02.2026

За да може да полагаат за возачка дозвола, доволно е минимално, основно образование. Државата им обезбедува можности што тие треба да ги искористат. Имаме огромен број инструменти со кои се обидуваме да ја подобриме ситуацијата на Ромите, изјави министерката за образование и наука Весна Јаневска во врска со протестите на Ромите што бараат да бидат ослободени од обврската да полагаат возачки испит бидејќи се неписмени.

Министереката денеска изјави дека на образованието на Ромите се посветува сериозно внимание со проектот „Деценија на Ромите“ и со други посебни проекти на МОН наменети за ромската етничка задница.

Образованието е бесплатно и за оние што ја надминале возраста, така што до 29 години, или сигурно до 25, тие преку Центарот за образование на возрасните добиваат едукација. Сме имале и проекти со наши странски партнери преку кои Ромите што биле заинтересирани да го дополнат своето образование добиле некакво образование соодветно на барањата на пазарот на трудот, нивните лични потреби итн. – рече Јаневска одговарајќи на новинарско прашање.

Посочи и дека МОН ангажира и плаќа 40-ина ромски медијатори за да се зголеми опфатот, односно вклучувањето на ромските деца во училиштата,бидејќи, како што рече, се случува тие да бидат запишани, но да не доаѓаат на училише и да ја напуштаат наставата.

