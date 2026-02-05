Финските хокеарки ги фати норовирус

– Натпреварот од групната фаза помеѓу женските хокеарски репрезентации на Финска и Канада на Олимписките игри е одложен поради случај на вирус кај финскиот тим, објави прес-службата на Организацискиот комитет на Олимписките игри во 2026 година.

– Одлуката е донесена по консултација со медицински специјалисти по откривањето на случаи на норовирус кај финскиот тим. Таа е донесена колективно и во согласност со утврдените здравствени и безбедносни упатства, при што здравјето и благосостојбата на играчите, персоналот на тимот, службените лица и сите учесници на турнирот се највисок приоритет. Иако сите засегнати страни го признаваат разочарувањето од одложувањето на натпреварот, тоа беше одговорна и неопходна одлука, која го одразува духот на Олимписките игри и интегритетот на натпреварувањето. Сите засегнати страни им се заблагодаруваат на тимовите, партнерите и навивачите за нивната соработка и разбирање и се надеваат дека одложениот натпревар ќе се одржи под безбедни и соодветни услови, се вели во соопштението.

Натпреварот првично беше закажан за вечер со почеток во 21 часот и 10 минути. Новиот термин за овој дуел е 12 февруари.