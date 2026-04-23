Јаневска за незаконските уписи на Филозофскиот факултет: Сериозно ќе го разгледам извештајот и ќе постапам како што одлучил Инспекторатот

Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска го очекува извештајот за нерегуларностите утврдени на Филозофскиот факултет на УКИМ, на кој на студенти со тригодишни стручни студии во измиантите седум години, спротивно на законот, им било овозможено да запишуваат магистерски и докторски студии.

По извршениот вонреден надзор иснепкторите донеле решение, по кое Филозофскиот факултет постапи, да им се прекинат студиите односно да им се поништи уписот на седуммина запишани на втор циклус (магистерски студии) и на четворица на трет циклус (докторски студии).

Јаневска завчера соопшти дека Филозофскиот факултет на УКИМ веќе постапува по заклучоците на Инспекторатот и дека го чека извештајот по што ќе донесе конечно решение во врска со случајот.

Има рокови кои мора да се испочитуваат. Сериозно ќе го разгледам и ќе го прочитам и потоа ќе постапам така како што одлучил Државниот просветен инспекторат. Овој случај покажува дека Министерството не прави разлика меѓу универзитетите во оваа земја. Затворивме 14 приватни институти, забранивме упис на еден приватен универзитет, што беше и поздравено затоа што постапуваме по закон и бараме квалитет. Еве, и еден државен универџитет покажува неправилност во работата и, се разбира, дека ќе постапуваме секаде, изјави Јаневска пред почетокот на конференцијата за проект со кој се унапредува едукацијата на медицинските сестри.

Додаде дека за овие процеси е потребно време и дека за разлика од претходно сега постојано се прават евалуации на високообразовните установи.