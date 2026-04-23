23.04.2026
Филипче: Пржинската влада мора да остане, во спротивно пратеничката група на СДСМ ќе се повлече од работната група за Изборниот законик

Пржинската влада мора да остане, во спротивно пратеничката група на СДСМ ќе се повлече од работната група за Изборниот законик, изјави лидерот на СДСМ, Венко Филипче.

Филипче на прес-конференција во Собранието нагласи дека со целосно автократскиот манир на владеење на актуелната власт, пржинската влада е единствен контролен механизам што гарантира фер и слободни избори.

Овој целосно автократски манир на владеење на оваа власт што го гледаме е еднаков на владеењето на Никола Груевски. Ако денеска помине на Комисија овој Закон за Владата како што е, нашата пратеничка група се повлекува од работната група за Изборниот законик“, најави Филипче.

Тој, исто така, изрази уверување дека ќе има предвремени избори, посочувајќи дека затоа им се брза со овие законски измени.

Поврзани вести

Македонија  | 20.04.2026
Нов брутален атак на лидерот на СДСМ врз телевизија Алфа: Има докази, или барем постои сомнеж дека таа телевизија се користи за перење пари
Култура  | 20.04.2026
НУ Стоби со реакција до СДСМ: Културното наследство не смее да биде дел од дневно-политички пресметки
Македонија  | 20.04.2026
ВМРО-ДПМНЕ: Дали Филипче им раскажа на ПЕС како ја славеше победата на сестринската партија на ВМРО-ДПМНЕ во Унгарија