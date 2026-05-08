Филипче е современиот Коте од Руља, го кодоши Мицкоски кај Радев

На кого одговара Венко Филипче, пред Зоран Заев или пред Румен Радев или пред двајцата?,прашува ВМРО-ДПМНЕ.

Во ситуација кога Македонија е блокирана од Бугарија со билатерални барања кои ги загрозуваат националните интереси, Венко прво што направи е да се допадне на Радев како нов премиер и да застане на нивна страна, воедно да изгледа и како кодош и клеветник на македонскиот премиер Мицкоски.

Радев не е нов политичар, само е нов премиер на Бугарија, но сите добро ги знаеме неговите ставови поврзани со Македонија и македонскиот народ, јазик, идентитет, историја. Радев има кажано дека сонародниците на Гоце Делчев се Бугари, што значи дека ни тој како премиер нема да се откаже од бугарските барања и од вета поврзани со националниот идентитет. И во таква ситуација, Венко одма побрза да му се допадне и да застане на негова страна.

Нема предавство кое СДС и Филипче не се спремни да го спроведат. Тоа што Заев го започна со распродажба на државните и национални интереси Филипче сака да го доврши. Филипче стана современиот кодош Коте од Руља.

Наместо да се вразумат и еднаш да застанат на вистинската македонска и државна страна, во одбрана на државните интереси, тие повторно испраќаат порака дека се спремни на предавство, затоа и тонат и исчезнуваат од политичкиот