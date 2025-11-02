ДИК: ВМРО-ДПМНЕ води во 19 општини, СДСМ во 4, ВРЕДИ во 4, НАИ во 2 и Унија на Роми во 1

Според првичните резултати објавени од Државната изборна комисија (ДИК), по преброени 45,35% од гласовите, кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ водат во 19 општини. СДСМ води во 4, исто како и Коалицијата ВРЕДИ (ВЛЕН). Националната алијанса за интеграција (НАИ) води во две општини, а Унијата на Роми има предност во Шуто Оризари.

ВМРО-ДПМНЕ води во Град Скопје, Аеродром, Валандово, Виница, Дебарца, Демир Капија, Дојран, Долнени, Карпош, Кичево, Кочани, Лозово, Македонски Брод, Неготино, Могила, Пробиштип, Росоман, Чешиново-Облешево и Чучер Сандево.

Кандидатите на СДСМ имаат водство во Крушево, Македонска Каменица, Ранковце и Центар.

Коалицијата ВРЕДИ води во Тетово, Боговиње, Брвеница и Дебар, додека Националната алијанса за интеграција (НАИ) има предност во Струга и Студеничани. Унијата на Роми води во Шуто Оризари.

Гласањето во вториот круг се одвиваше во 32 општини и во Град Скопје.