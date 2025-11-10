 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник
Wob7k8bLWIw
Прашува ВМРО-ДПМНЕ

Нема ништо од најавените реформи на Филипче во СДСМ

Македонија

10.11.2025

Измина една недела од изборниот дебакл на Филипче и СДС, со којшто спаднаа на 120.000 гласови и се трета политичка партија во Македонија и петта во Скопје.Иако по историскиот пораз минатата недела, Филипче најави реформи и кадровски промени во партијата, сепак се уште јавно ништо нема.

До нас стигнаа информации, дека Филипче имал проблем со формирање на ново раководство, поради тоа што СДС поради Филипче и неговиот ментор Заев, спадна на едвај 120.000 гласови, прашува ВМРО-ДПМНЕ.

Дали е точна информацијата дека на Филипче му одбиваат функции во СДС, луѓе кои важеле за големи поддржувачи на СДС и поранешни активисти?

Дали и некои од тие луѓе не сакале да бидат дел од раководството на СДС, затоа што не го сметаат Филипче за нивен претставник?

Ова што му се случува на СДС не му го посакуваме никому. СДС важеше за партија со историја, кредибилитет и квалитетен кадар. Меѓутоа, она што Заев, Ковачевски и Филипче му го направија на СДС се должи на ароганцијата и предавствата што ги направија.

Итни реформи во СДС и оставка на Филипче. На ВМРО-ДПМНЕ му е потребна силна опозиција, а не партија без кредибилитет со Венко Филипче на чело.

Поврзани вести

Македонија  | 10.11.2025
Манасиевски: Дали е точно дека никој не сака да му се нафати на Филипче да му биде во раководството на СДС?
Македонија  | 08.11.2025
На Македонија и треба силна опозиција, СДСМ да ја прекине папочната врска со Заев и Филипче
Македонија  | 07.11.2025
ВМРО-ДПМНЕ: Филипче да си поднесе оставка по изборниот дебакл на СДСМ
﻿