ЦУК ја презема контролата врз воздушните потраги и спасување од 1 февруари

Од 1 февруари, Координативниот центар за потраги и спасување при воздухопловни несреќи во цивилното воздухопловство ќе биде под надлежност на Центарот за управување со кризи (ЦУК). Директорот на ЦУК Али Мухамед, и директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство (АЦВ), Драги Стојаноски, денеска потпишаа Договор за деловно-финансиска соработка меѓу двете институции.

Како што се наведува во соопштението од Центарот, како резултат на договорот, ЦУК ја превзема обврската за формирање на Координативен центар за потраги и спасување при воздухопловни несреќи во цивилното воздухопловство.