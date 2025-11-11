 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Ужас во Станари: 82-годишен маж ја убил сопругата со секира, сам ја пријавил трагедијата

Балкан

11.11.2025

Freepik

Во општина Станари, мала рурална општина во Република Српска, Босна и Херцеговина, синоќа се случи тешко убиство што ја потресе локалната заедница. Ненад Ѓермановиќ (82) е уапсен под сомнение дека ја убил својата сопруга Винка Ѓермановиќ (76), удирајќи ја неколку пати со секира во главата.

Според информациите на ATV, осомничениот по нападот веднаш се јавил во полиција и пријавил дека ја усмртил сопругата. Тој мирно чекал до пристигнување на полициските службеници, кои го уапсиле и го спровеле на понатамошна криминалистичка обработка.

Точните причини за убиството засега не се познати и ќе бидат предмет на истрагата.

На местото на настанот е пронајдена секира за која се сомнева дека е употребена при извршувањето на делото. По вештачење ќе се утврди дали токму таа е оружјето на злосторството.

„Постојат основи за сомневање дека Н.Ѓ. вечерта, во дворот на семејната куќа, убил женско лице користејќи ладно оружје – секира“, соопшти Полициската управа Добој, пренесува Srpskainfo.

Истрагата на лице место ја водел дежурниот обвинител од Окружното јавно обвинителство во Добој. Наредени се сите неопходни мерки за целосно расветлување на случајот.

Телото на жртвата е испратено на обдукција, а осомничениот ќе биде предаден на Обвинителството во Добој со извештај за кривично дело – тешко убиство.

Поврзани вести

Свет  | 04.11.2025
Нигериската армија уби 19 членови на банда во државата Кано
Балкан  | 02.11.2025
Експлозија на бомба ги разбуди граѓаните на Сараево- оштетени возила пред казино
Свет  | 28.10.2025
Анархист понудил 45 000 долари за убиство на обвинителката Бонди, ФБИ експресно го уапсило
﻿