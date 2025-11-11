Ужас во Станари: 82-годишен маж ја убил сопругата со секира, сам ја пријавил трагедијата

Freepik

Во општина Станари, мала рурална општина во Република Српска, Босна и Херцеговина, синоќа се случи тешко убиство што ја потресе локалната заедница. Ненад Ѓермановиќ (82) е уапсен под сомнение дека ја убил својата сопруга Винка Ѓермановиќ (76), удирајќи ја неколку пати со секира во главата.

Според информациите на ATV, осомничениот по нападот веднаш се јавил во полиција и пријавил дека ја усмртил сопругата. Тој мирно чекал до пристигнување на полициските службеници, кои го уапсиле и го спровеле на понатамошна криминалистичка обработка.

Точните причини за убиството засега не се познати и ќе бидат предмет на истрагата.

На местото на настанот е пронајдена секира за која се сомнева дека е употребена при извршувањето на делото. По вештачење ќе се утврди дали токму таа е оружјето на злосторството.

„Постојат основи за сомневање дека Н.Ѓ. вечерта, во дворот на семејната куќа, убил женско лице користејќи ладно оружје – секира“, соопшти Полициската управа Добој, пренесува Srpskainfo.

Истрагата на лице место ја водел дежурниот обвинител од Окружното јавно обвинителство во Добој. Наредени се сите неопходни мерки за целосно расветлување на случајот.

Телото на жртвата е испратено на обдукција, а осомничениот ќе биде предаден на Обвинителството во Добој со извештај за кривично дело – тешко убиство.