АХВ изврши вонредна инспекција во 70 кафулиња, пекарници, слаткарници во Гостивар, сите ја почитуваат забраната за употреба на водата, ама најде други неправилности

Кафулињата, пицериите, пекарниците, слаткарниците и други оператори со храна во Гостиварско ја почитуваат забраната за употреба на водата, покажаа вонредните надзори на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) спроведени во вторникот.

Како што информира АХВ, инспекторите извршиле 70 вонредни надзори со кои биле опфатени кафе барови, пицерии, пекарници, слаткарници, сендвичарници, ќебапчилници, производство и пакување на овошје и зеленчук, промет и други оператори со храна. Акцент при контролите бил ставен на утврдување дали операторите од овој регион ја почитуваат донесената забрана на АХВ за употреба на водата од гостиварскиот водоснабдителен систем.

Кај операторите не се утврдени отстапки во овој дел – за послужување и за миење на садовите, работните површини и опремата, забраната се почитувала и се користела пакувана вода и безбедна вода во спроведувањето на работните процеси. За послужување на гостите во угостителските објекти, утврдено е дека се употребуваат пластични и хартиени чаши и прибор, наведува АХВ.

Дополнува и дека при контролите се утврдени недоследности – неспроведени мерки за дезинфекција, дезинсекција и дератизација (5 оператори), како и неспроведени задолжителни здравствени прегледи на вработените кај 18 оператори.

Затекнати се и 11 правни лица кои не се регистрирани како оператори со храна во АХВ, за што покрај парична казна, им е изречена и времена забрана за вршење на дејноста до регистрирање. Кај двајца оператори е утврдено дека пуштале во промет небезбедна храна во количина од 18 килограми (виршли, кисело млеко, јогурт, слајс салами, путер) кои се нештетно уништени.

Според АХВ, за констатираните недоследности, покрај наложеното спроведување задолжителни здравствени прегледи за вработените кај операторите со храна, забрани за вршење дејност (12), опомена и наредби за отстранување на недоследностите со контролите, изречени се и 30 парични казни во вкупна висина од 7.750 евра во денарска противвредност.