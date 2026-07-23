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Не играа, а убаво заработија од СП: За Шакира 20 милиони долари, за Бекам 25

Фудбал

23.07.2026

 Поранешниот капитен на Англија, Дејвид Бекам, заработил приближно 25 милиони долари од реклами за време на Светското првенство во 2026 година.

Според „Мирор“, овој приход ги надминал платите на други познати личности вклучени во турнирот: колумбиската пејачка Шакира, која настапила на церемонијата на отворањето и затворањето, заработила приближно 20 милиони долари, а канадскиот пејач Џастин Бибер, кој извел песна на полувремето од финалниот натпревар, заработил приближно 16 милиони долари.

Педесет и едногодишниот Бекам соработувал со голем број големи брендови, вклучувајќи ги „Мекдоналд“, „Валкерс“ и „Стела Артоа“. Тој исто така редовно се појавувал на натпреварите од Светското првенство. 

Покрај тоа, приходот на поранешниот фудбалер го надминал износот што го добила англиската репрезентација за освојување на третото место на турнирот за 10,7 милиони долари.

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