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Понеделник, 20 јули 2026
Неделник

Шакира го раздрма здодевното финале

Спорт шоу

20.07.2026

 Публиката на стадионот „Метлајф“ во американската сојузна држава Њу Џерси, но и ширум целиот свет имаше можност да ужива во настапот на светските музички ѕвезди Шакира и Џастин Бибер, кои беа дел од шоуто на полувремето од финалето на Светското првенство во фудбал.

Колумбиската ѕвезда, која зад себе има бројни големи меѓународни настапи, уште еднаш покажа зошто ја сметаат за една од најпопуларните латино-уметнички денес. Ја изведе својата нова песна „Дај дај“ – официјалната песна на Светското првенство, што ја сними во соработка со нигерискиот музичар Бурна Бој. Шакира на тој начин ја продолжи својата посебна врска со светските фудбалски првенства, откако претходно го одбележа првенството со хитот „Вака вака (За Африка)“ од Светското првенство во 2010 година.

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