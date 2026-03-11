„5 минути со Чавез“: Системот е виновен за Кочани и за сите жртви како Ивана

Новата епизода на “5 минути со Чавез“ ја посветуваме на најтажниот ден во поновата историја на Македонија. Тој 16 март никој не можеше да претпостави дека веќе ништо нема да биде исто. Една година потоа-ја научивме лекцијата. Дали сега дискотеките во Македонија ги исполнуваат минималните стандарди или во секој град имаме по некој „Пулс“.

Да не беше пожарот – ќе продолжеше да работи. Ќе продолжеше да полни џебови. За пожарот постојат директни виновници се системот и корупцијата.

Пред неколку месеци започна и судењето. Прашањето е – ќе има ли правда? Па макар и бавна, но достижна. Тоа им го должиме на жртвите и на нивните семејства.