Вечерва на РУТА во Драмски театар гостува Казалиште Улисис со претставата „Мајки“

Претставата „Мајки“ на Колектив Игралке и Рајна Рац, во продукција на Казалиште Улисис од Загреб, ќе биде изведена вечерва во 20 часот, на сцената на Драмскиот театар во Скопје. Гостувањето е во рамките на фестивалот РУТА, што ќе трае до 31 октомври.

Ова не е претстава за мајчинството. Ова е претстава за одлуката за мајчинството. Авторките, сите во т.н средни триесетти години, насетуваат дека времето за мајчинството речиси им истекува. Чувствуваат дека, во контекст на сопствените семејства, тие стануваат прва „женска генерација“ која кон мајчинството може да се определи самостојно и слободно: сите се финансиски независни, наспроти нивните баби, но и нивните мајки. Тргнувајќи од сопствените искуства, тие оваа комплексна тема – мајчинството – интензивно ја истражуваат во уметноста, во теоријата и во историјата, при што, како најкредибилни извори, несомнено ќе им се покажат интервјуата кои – во текот на создавањето на претставата – ги спроведувале со жените што се оѕвиле на јавниот повик.

Играат: Сенди Бакотиќ, Ана Марија Брѓановиќ, Ања Сабол, Ванда Велагиќ, кои заедно со Маја Лежаиќ и авторката Рајна Рац го создале и текстот.

Интервјуата ги направија студентки на Отсекот за културолошки студии при Филозофскиот факултет во Риека.