29.10.2025
Република Најнови вести
Среда, 29 октомври 2025
САД ги укинаа санкциите против Додик

Балкан

29.10.2025

predsjednikrs.rs

Министерството за финансии на САД ги укина санкциите за неколку лица од Република Српска, меѓу кои и за лидерот на босанските Срби, Милорад Додик, неговото семејство и неговите фирми, како и за голем број негови соработници.

Санкциите се укинати и за српската членка на Претседателството на Босна и Херцеговина, Жељка Цвијановиќ.

Американското Министерство за финансии на 17 октомври ги укина санкциите за четворица соработници на Додик, кои беа на црната листа поради промоција на неуставниот „Ден на РС“.

Според неофицијални извори укинувањето на санкциите се дел од договорот помеѓу САД и Додик – по правосилната пресуда тој да се повлече од функцијата претседател на РС и да се именува вршител на должноста. Ана Тришиќ-Бабиќ е избрана за вршител на должноста претседател на РС.

