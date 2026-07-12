„Трага во времето“ – документирана изложба по повод 10 години современ македонски џез

Во вторник, на 14 јули во 20,30 часот во Музеј на град Скопје во рамки на Скопско лето ќе биде отворена изложбата „Трага во времето“ – 10 години џез оркестар, документирана изложба и концертен настап на Националниот џез оркестар.

JAZZ10 е визуелна архива на десет години современ македонски џез, со фотографии, материјали и приказни што сведочат за сцената и музичарите што ја обликуваа оваа деценија.

Проектот ја отвора приказната за една сцена што расте, експериментира и создава сопствен звук, преку концерти, авторски проекти, соработки и луѓе кои го градеа нејзиниот континуитет.

Влезот е слободен.